"الأرصاد": هطول أمطار على تبوك والجوف والحدود الشمالية وتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطارٍ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، والباحة، ويمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة.