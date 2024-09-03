ماكدونالدز تستبدل الأدوات البلاستيكية بالخشبية: خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة

لم يكن قرار الانتقال إلى الأدوات الخشبية سهلًا، حيث أجرت ماكدونالدز العديد من الأبحاث والدراسات لضمان أن توفر هذه الأدوات نفس مستوى الجودة الذي يتوقعه العملاء. وبعد تقييم دقيق، تأكدت الشركة أن الأدوات الخشبية لا تساهم فقط في أهداف الاستدامة، بل تقدم أيضًا تجربة مستخدم مشابهة.