ماكدونالدز تستبدل الأدوات البلاستيكية بالخشبية: خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة

تعلن شركة ماكدونالدز السعودية بالمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك باستخدام ادوات طعام خشبية قابلة لإعادة التدوير و سيتم توزيعها في جميع مطاعمها بالمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك ابتداءً من عام 2024. يأتي هذا القرار في إطار التزام الشركة برؤية 2030، ويهدف إلى تقليل استخدام الادوات الغير صديقة للبيئة .
لم يكن قرار الانتقال إلى الأدوات الخشبية سهلًا، حيث أجرت ماكدونالدز العديد من الأبحاث والدراسات لضمان أن توفر هذه الأدوات نفس مستوى الجودة الذي يتوقعه العملاء. وبعد تقييم دقيق، تأكدت الشركة أن الأدوات الخشبية لا تساهم فقط في أهداف الاستدامة، بل تقدم أيضًا تجربة مستخدم مشابهة.
وهذا التحول ليس الأول من نوعه، حيث قامت ماكدونالدز في عام 2018 بتحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس ورقية، كما قدمت أكواب ورقية خاصة في ايس كريم ماك فلوري في عام 2024. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتعزيز الاستدامة.
نظرًا لهذه الجهود المتميزة، حصلت ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك على تصنيف في برنامج ميثاق الوطني للحد من الهدر، وهو ما يعكس التزامها تجاه المجتمع والبيئة. تسعى الشركة باستمرار لتطوير عملياتها لتكون أكثر مسؤولية تجاه البيئة ، ويمكن للعملاء توقع المزيد من التغييرات المستدامة في المستقبل.
كما أشار محمد علي رضا، نائب المدير التنفيذي لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك ، قائلاً: "ندرك الحاجة الملحة لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي. إن الانتقال إلى الأدوات الخشبية هو خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة. نحن ملتزمون بإجراء تغييرات هادفة ستقلل من أثرنا البيئي وتلهم الآخرين للقيام بالمثل."
نبذة عن ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك:
تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994 وكان أول فرع في حي الحمراء بجدة واليوم تفتخر شركة ماكدونالدز لخدمة عملائها في أكثر من 170 فرع حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك. انطلقت مبادرة انشر الخير كجزء من مسؤولية ماكدونالدز المجتمعية تجاه مجتمعها المحلي عام 2018 ومنذ ذلك الحين تسعى ماكدونالدز باستمرار لدعم المجتمع بنشر الخير ومساعدة الغير.