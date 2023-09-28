خلال أغسطس.. "التدريب التقني والمهني" توفِّر 6265 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات

وأشار "الأحمري" إلى أن هذه النتائج جاءت من خلال تنظيم 8 لقاءات توظيف، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إجراء 59 لقاءً لمسؤولي الموارد البشرية، كما تم تنفيذ 40 برنامجًا لتهيئة الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.