"الأرصاد" ينبه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ونجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والشرقية.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والسليل وحوطة بني تميم. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار متوسطة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد. وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وجريان سيول على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير لأمطار غزيرة مع تساقُط البَرَد وجريان السيول. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.