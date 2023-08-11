"الأرصاد" ينبه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وجريان سيول على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.