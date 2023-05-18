نهاية مايو.. "إثراء" يؤهل 15 فريقًا للمشاركة بالتصفيات نصف النهائية للفورمولا 1 للمدارس

يتأهب 15 فريقًا من 5 مناطق سعودية لخوض التصفيات النصف النهائية لبرنامج الفورمولا 1 للمدارس الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بدءًا من 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق (31 مايو 2023م) ويستمر على مدى أربعة أيام.
وتستعد كل الفِرَق المشاركة في المنافسة المحلية بعد أن تم اختيارهم من بين 30 فريقًا في التصفيات ربع النهائية داخل المدن؛ إذ تمكن الطلبة من الدخول لمرحلة التدريب والتأهيل خلال الفترة من 18- 25 من مايو الجاري، على أيدي خبراء ومدربين وأكاديميين محليين وعالميين، لتصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1 التي تهدف إلى تنمية الوعي بمختلف أنواع العلوم والتقنية والرياضيات وفق معايير تعليمية وهندسية عالية الدقة، تتطلع إلى تحفيز إمكانات الطلبة نحو نمو مستدام للطاقات والكفاءات الشبابية التي تمثل المملكة في المحافل الدولية.
وأوضحت المشرفة على البرنامج مها عبدالهادي، أن برنامج الفورمولا1 للمدارس هذا العام، شهد توسعًا من حيث شمولية عدة مناطق وارتفاع أعداد الطلبة المشاركين؛ مبينة أن "مراحل الاستعداد والترشح مع خوض مرحلة التدريب والتأهيل كانت في كل منطقة على حدة، وبعد الانتهاء من المنافسة المناطقية يستعد الطلبة حاليًا للمشاركة المحلية في مركز إثراء، لخوض غمار المنافسة الدولية التي تقام في سنغافورة".
ويأتي ذلك ضمن دور إثراء المتمثل في دعم الموهوبين بأدوات إبداعية وطرق علمية، عطفًا على ما تمر به المملكة من جهود وإنجازات في دعم الموارد البشرية والموهوبين؛ لنشر المعرفة وإبراز المواهب، كما أن استمرار البرنامج للعام الثاني على التوالي يكشف عن شغف التحدي والإصرار لدى الطلبة، فضلًا عن دعم "إثراء" للمبدعين والمبتكرين؛ لنشر المعرفة وإبراز المواهب الوطنية محليًّا وعالميًّا.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفورمولا 1 للمدارس هذا العام، يستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 15- 16 سنة والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة؛ إذ تم إدراج معايير جديدة تستند إلى معايير "موهبة"، إلى جانب اختبار الطلبة وخضوعهم لمراحل عدة قبل البدء بمرحلة التدريب وخلالها، على أيدي خبراء ومدربين معتمدين عبر التجارب والمهارات؛ للوصول إلى تصميم قائم بحسب منهج steam الذي يمثل التحدي العالمي للعلوم والهندسة.
وتخلل فترة التأهيل والتدريب للفِرَق المشاركة، العديدُ من البرامج التدريبية وورش العمل داخل قاعات مؤهلة؛ تمهيدًا للمسابقة الوطنية التي ستقام في مركز "إثراء".
واستطاعت الفِرَق التي شاركت خلال العام الماضي، الوصول إلى مراتب متقدمة في التصفيات النهائية التي شاركت بها 54 دولة من بينها 3 دول عربية وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، إلى جانب 49 دولة أوروبية، تنافست جميعها على تقديم النموذج الأسرع المطابق لأحكام وقوانين هندسية علمية.