نهاية مايو.. "إثراء" يؤهل 15 فريقًا للمشاركة بالتصفيات نصف النهائية للفورمولا 1 للمدارس

وأوضحت المشرفة على البرنامج مها عبدالهادي، أن برنامج الفورمولا1 للمدارس هذا العام، شهد توسعًا من حيث شمولية عدة مناطق وارتفاع أعداد الطلبة المشاركين؛ مبينة أن "مراحل الاستعداد والترشح مع خوض مرحلة التدريب والتأهيل كانت في كل منطقة على حدة، وبعد الانتهاء من المنافسة المناطقية يستعد الطلبة حاليًا للمشاركة المحلية في مركز إثراء، لخوض غمار المنافسة الدولية التي تقام في سنغافورة".