شركة التركيز الأول تشارك في معرض إنترسك الرياض 2024 وتعلن عن خطط لافتتاح مصنع محلي
للعام الثالث على التوالي، شاركت شركة التركيز الأول في معرض إنترسك الرياض 2024، حيث تبرز كوكيل حصري لأرقى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وقدمت الشركة مجموعة فريدة من أحذية الأمن والسلامة المهنية، التي تتسم بأعلى معايير الجودة، بما في ذلك العلامتين التجاريتين الإيطالية "PANDA SAFETY" والبرتغالية "DIKAMAR". وقد قوبلت هذه المنتجات بتقدير واسع من قبل ممثلين من قطاعات متعددة، تشمل العسكرية والصناعية والفندقية.
وفي إطار تعليقه على المشاركة، صرح الرئيس التنفيذي، الأستاذ إبراهيم بن أحمد قزان، بأن الشركة تسعى جاهدة لتوسيع شراكاتها مع الدول المصنعة بهدف إنشاء مصنع محلي لإنتاج هذه المنتجات في المملكة العربية السعودية. إن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام الشركة بتعزيز القطاع الصناعي المحلي، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق السعودي. ومن المأمول أن تسهم هذه المبادرة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تطوير قطاع الصناعات التحويلية في المملكة.
تستمر شركة التركيز الأول في العمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً، مع الحفاظ على قيم الجودة والتميز التي تشكل جوهر أعمالها.