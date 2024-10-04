شركة التركيز الأول تشارك في معرض إنترسك الرياض 2024 وتعلن عن خطط لافتتاح مصنع محلي

للعام الثالث على التوالي، شاركت شركة التركيز الأول في معرض إنترسك الرياض 2024، حيث تبرز كوكيل حصري لأرقى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وقدمت الشركة مجموعة فريدة من أحذية الأمن والسلامة المهنية، التي تتسم بأعلى معايير الجودة، بما في ذلك العلامتين التجاريتين الإيطالية "PANDA SAFETY" والبرتغالية "DIKAMAR". وقد قوبلت هذه المنتجات بتقدير واسع من قبل ممثلين من قطاعات متعددة، تشمل العسكرية والصناعية والفندقية.