"بريدة" تشارك في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة

تشارك مدينة بريدة في المؤتمر السنوي الرابع عشر لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو، والذي يقام في مدينة سانتوس البرازيلية، في الفترة ما بين 18 – 22 يوليو 2022م.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبدالعزيز الحميد: "جاءت المشاركة بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وتلبية للدعوة التي وجهت إلى مدينة بريدة من قبل شبكة اليونسكو للمدن المبدعة".
وأضاف "هذه المشاركة تأتي بعد إعلان انضمام مدينة بريدة إلى شبكة المدن المبدعة من قبل مديرة اليونسكو في نوفمبر 2021م في مجال فنون الطهي، حيث دعي إلى هذا المؤتمر 295 مدينة مبدعة حول العالم تمثل 90 دولة".
وتابع "نشارك في هذا المؤتمر ضمن أهداف هذا الانضمام بعد أن وجه أمير المنطقة مؤخراً بتأسيس مكتب تنفيذي في إمارة المنطقة لإدارة ملف بريدة المبدعة برئاسة سموه وعضوية عدد من الجهات والشخصيات ذات العلاقة، واعتماد هيكله التنظيمي والإداري، وتشكيل لجنته التنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسن الوزان".
وقال "الحميد": "وذلك بهدف متابعة وتفعيل هذا المنجز، حيث تم تكليف غرفة القصيم بالقيام بالجانب الفني لهذا الملف والتي قامت بإعداد تصميم شعار مدينة بريدة والهيكل التنظيمي والإداري للمكتب والذي اعتمده سمو أمير المنطقة مؤخراً".
واختتم بالقول: "تم تشكيل وفد لتمثيل مدينة بريدة في هذا المؤتمر الذي سيقام هذا العام تحت عنوان "مسار الإبداع نحو المساواة"، مكون من مسؤول الاتصال الرئيس لمدينة بريدة لدى اليونسكو، وممثلين من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وهيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة".