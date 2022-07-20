"بريدة" تشارك في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة

وأضاف "هذه المشاركة تأتي بعد إعلان انضمام مدينة بريدة إلى شبكة المدن المبدعة من قبل مديرة اليونسكو في نوفمبر 2021م في مجال فنون الطهي، حيث دعي إلى هذا المؤتمر 295 مدينة مبدعة حول العالم تمثل 90 دولة".