"تمور بريدة" يوفّر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للسواعد الوطنية

من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن فرص العمل التي أوجدها الكرنفال من خلال اللجان والفرق المشرفة ونقاط البيع ومحالّ التجزئة والمزارع وساحات بيع التمور وساحات التصدير، بالإضافة إلى لجان الرصد والإحصاء والمراقبة والتنظيم والتوصيل والإعلام والعلاقات، بالإضافة إلى مهن التوصيل واستثمار مزارع النخيل وتشغيلها بالأيدي الوطنية العاملة، ومهن الدلالة، ونقاط البيع داخل المنطقة وخارجها، والتعبئة والتصدير، والأسر المنتجة التي تعمل على الصناعات التحويلية للتمور.