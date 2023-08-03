"تمور بريدة" يوفّر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للسواعد الوطنية

أوجد كرنفال بريدة للتمور الذي انطلق قبل أيام، حوالي 4 آلاف فرصة عمل موسمية، كتجسيد مباشر لإحدى أهم الغايات التي تعمل على تطبيقها المناشط الترويجية والسياحية في المملكة المتمثلة في توطين وخلق فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.
وأسهمت فعاليات المهرجان التي تصل لـ18 فعالية متنوعة في خلق فرص وظيفية، ويعمل الشباب كذلك في كافة مفاصل المهرجان كالدلالة اليومية والتسويق ونقاط البيع وعمليات الشحن، وغيرها من المهن؛ لتسويق وضخّ حصيلة وإنتاج 11 مليون نخلة بمختلف الثمار وأجودها.
من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن فرص العمل التي أوجدها الكرنفال من خلال اللجان والفرق المشرفة ونقاط البيع ومحالّ التجزئة والمزارع وساحات بيع التمور وساحات التصدير، بالإضافة إلى لجان الرصد والإحصاء والمراقبة والتنظيم والتوصيل والإعلام والعلاقات، بالإضافة إلى مهن التوصيل واستثمار مزارع النخيل وتشغيلها بالأيدي الوطنية العاملة، ومهن الدلالة، ونقاط البيع داخل المنطقة وخارجها، والتعبئة والتصدير، والأسر المنتجة التي تعمل على الصناعات التحويلية للتمور.
ولفت إلى أن أمير منطقة القصيم يقف دائمًا خلف العديد من البرامج والفعاليات التي تعمل على توطين المهن وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.