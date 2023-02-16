الْبسوا ولبّسوا عيالكم.. الحصيني أطول موجة برد متوقعة تبدأ يوم الجمعة والسبت

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: الْبسوا ولبّسوا عيالكم.. أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية؛ إلا أن يصرفها الله.