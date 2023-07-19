"المسند": العواصف الرملية في يوليو وأغسطس ليست مستغربة

وقال الدكتور عبدالله المسند يبدأ التمر بالتلوين والنضج عند اشتداد الحر الذي يبدأ عادة مع العشر الأخيرة من شهر يوليو، وهذا يسمى عند العامة بموسم طباخ اللون أو بمسميات مشابهة مثل طباخ التمر، صباغ اللون، طباخ الرطب.. إلخ، وفي 29 من يوليو يظهر طالع المرزم (نوء الذراع) وعند ذلك يقول العامة: إذا طلع المرزم فامل المحزم، كناية عن نضج التمر وبداية جنيه بكميات كبيرة.. ويستمر موسم طباخ اللون نظرياً حتى نهاية أغسطس.