"الأرصاد" تستعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة

وتَوقع المركز أن تتشكل فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)؛ فيما ستكون الرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.