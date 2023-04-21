طقس أول أيام العيد.. أمطار تطال 10 مناطق يصحبها رياح نشطة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، وكذلك على أجزاء من مناطق: (الباحة، عسير، جازان ونجران)؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.