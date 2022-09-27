بر وتلاحم.. مشاهد تقبيل وزير الدفاع ليديْ الملك وولي العهد تجتاح مواقع التواصل

حظيت مشاهد تقبيل سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ليدي الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائه للقسم إثر صدور قرار تعيينه وزيراً للدفاع.
وعبر مغردون عن تلك المشاهد بأنها تكشف عن حجم البر والتلاحم بين الأسرة مهما علت المناصب.
يشار إلى أنه وبعد ألفٍ وثلاثمائة وأحد عشر يوماً، قضاها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع، تسلم اليوم بأمر ملكي حقيبة الوزارة بعد أخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ليستكمل الأمير الطيار مسيرته الحافلة بالنجاحات في المهمات التي توكل إليه منذ كان ضابطاً طياراً يصيب أهدافه بدقة عالية إبان مشاركاته في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي مع التحالف الدولي، وكذلك مشاركته في العمليات العسكرية في عمليات تحالف دعم الشرعية باليمن، ومسيرته في العمل كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الأمير خالد بن سلمان شغوفاً بعمله العسكري وحقق به نجاحات متتالية، إذ حصل على العديد من التقديرات العسكرية، ومنحه أنواطاً عدة، كنوط سيف عبدالله، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، ونوط درع الجنوب، حيث كان يعمل كضابط طيار إف 15 إس، كما عمل كضابط استخبارات تكتيكي.
وبدأ الأمير خالد بن سلمان مسيرته وهو يعرف هدفه ويسعى لتحقيقه، منذ بدايته في دراسة البكالوريوس في علوم الطيران بكلية الملك فيصل الجوية، وبعدها واصل تعليمه في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي من جامعة هارفارد. كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.