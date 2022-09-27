بر وتلاحم.. مشاهد تقبيل وزير الدفاع ليديْ الملك وولي العهد تجتاح مواقع التواصل

يشار إلى أنه وبعد ألفٍ وثلاثمائة وأحد عشر يوماً، قضاها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع، تسلم اليوم بأمر ملكي حقيبة الوزارة بعد أخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ليستكمل الأمير الطيار مسيرته الحافلة بالنجاحات في المهمات التي توكل إليه منذ كان ضابطاً طياراً يصيب أهدافه بدقة عالية إبان مشاركاته في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي مع التحالف الدولي، وكذلك مشاركته في العمليات العسكرية في عمليات تحالف دعم الشرعية باليمن، ومسيرته في العمل كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.