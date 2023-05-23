عقارات الدولة: نظام استئجار الدولة يكفل الحقوق عبر 3 مكاتب تقييم معتمدة

من جهته، أكّد مدير العمليات العقارية في الهيئة المهندس فهد الطميحي، أن الهيئة طرف محايد عند التطبيق بين المالك والجهة الحكومية، وتنظر إلى المصلحة العامة فقط، وبما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، مبيناً أنّ النظام أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.