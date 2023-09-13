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"التجارة": "بيانات السعودية" تسهم في زيادة شفافية البيانات بما يتماشى مع رؤية 2030

أطلقتها اليوم وزارة الاقتصاد كمرجع موحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة
"التجارة": "بيانات السعودية" تسهم في زيادة شفافية البيانات بما يتماشى مع رؤية 2030

أوضحت وزارة التجارة أن منصة #بيانات_السعودية التي أطلقتها تجريبيًا اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط، تُمكّن من الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتسهم في زيادة شفافية البيانات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، اليوم، عن الإطلاق التجريبي لمنصة #بيانات_السعودية والتي تهدف أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقالت الوزارة: هي منصة موحدة لعرض وتحليل أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمملكة ومناطقها بطرق تصويرية وتفاعلية تسهل فهم المشهد الاقتصادي السعودي.

ودعت وزارة الاقتصاد لتجربة واستكشاف المنصة اليوم عبر الرابط

وزارة التجارة
بيانات السعودية

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