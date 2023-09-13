"التجارة": "بيانات السعودية" تسهم في زيادة شفافية البيانات بما يتماشى مع رؤية 2030

أوضحت وزارة التجارة أن منصة #بيانات_السعودية التي أطلقتها تجريبيًا اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط، تُمكّن من الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتسهم في زيادة شفافية البيانات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.