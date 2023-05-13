45 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت أبها وطريف والقريات أقلّ درجة حرارة "16 مئوية".