45 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت أبها وطريف والقريات أقلّ درجة حرارة "16 مئوية".
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، هي كالتالي: الأحساء 45، والصمان 44 مئوية، وكل من الدمام وحفر الباطن والخرج والدهناء "43 درجة".
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ"16 مئوية"، تليها الباحة وتبوك "19 درجة"، وحائل ونجران والطائف وينبع "21 مئوية".
وسجلت أبها والباحة أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.