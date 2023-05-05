"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية تُصحب بزخاتٍ من البَرَد، ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، كما يكون الطقس رطباً في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.