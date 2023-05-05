"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية تُصحب بزخاتٍ من البَرَد، ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، كما يكون الطقس رطباً في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.