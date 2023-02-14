"السعودية للكهرباء" توقّع اتفاقية تمويل بـ10 مليارات ريال مع 9 بنوك محلية

وأضاف: هذا التمويل يأتي كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، وتركيز استثمارات الشركة ينصبّ على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية، كما يشمل ذلك تعزيز موثوقية شبكة نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الأخرى، وتعزيز شبكة التوزيع وأتمتتها، كما أنه سيمدّد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيًّا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا.