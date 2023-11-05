"سدايا" تستعرض منتجاتها الرقمية في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية في برشلونة

ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم فيما يتعلق بالمدن والابتكار الحضري، حيث يشارك فيه هذا العام 25 ألف مشارك من 140 دولة يمثلون القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الأكثر ابتكاراً لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل علاوة على المديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف مستقبل أفضل لمدننا، ويحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 عارض في المعرض.