"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: رياح شديدة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.