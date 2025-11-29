متحف شلايل يعيد سرد حكاية الصقاقير في قلب كأس الصقور 2025

يواصل كأس نادي الصقور 2025 حضوره الثقافي والتراثي عبر فعالياته المصاحبة بمركز الظهران إكسبو، حيث يتصدر متحف شلايل أبوابه للزوار لاستكشاف تاريخ الصقارة السعودية عبر عرض بصري وثائقي يحفظ ذاكرة الهواية منذ بداياتها في شبه الجزيرة العربية.
ويقدّم المتحف رحلة متكاملة في عمق الموروث، تضم معروضات نادرة لأدوات الصقارة التقليدية، وصورًا أرشيفية لملوك المملكة مع صقورهم، إلى جانب وثائق ومقتنيات تحكي علاقة الإنسان بالصقر، وتسلّط الضوء على الدور الذي لعبته الصقارة في حياة البادية والقيادة والمجتمع السعودي طوال عقود.
ويستعرض “شلايل” أجيالًا من أدوات الصقارة، مع شروحات تفاعلية تعرّف الزوار بكيفية استخدامها قديمًا، وكيف تطورت تقنيات التدريب والصيد وصولًا إلى مسابقات الملواح الحديثة.
كما يقدّم المتحف جناحًا خاصًا لتطور الصقارة في المملكة والعالم، ويشهد تفاعلًا واسعًا من الزوار، إذ يجمع بين التوثيق والواقع، ويقدم محتوى تعليميًا وتاريخيًا، كجزء من رسالة كأس نادي الصقور السعودي في تعريف المجتمع بموروث الصقارة، وتعزيز الوعي بأدواتها ومفاهيمها وقيمها.
ويأتي “متحف شلايل” كإضافة نوعية للفعاليات المصاحبة، إلى جانب فعالية الدعو وميدان الرماية والحرف التراثية والعروض الأدائية ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى مسابقة الملواح التي تجرى أشواطها قرب شاطئ نصف القمر في محافظة الخبر، ويخصص للفائزين جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال.
يذكر أن الفعاليات المصاحبة للكأس تستقبل الزوار حتى الأحد المقبل، من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة عشرة مساءً.