أجواء السبت.. أمطارٌ متوقعة بـ 6 مناطق وغبارٌ وحرارة مرتفعة بمواقع أخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط مع السحب الرعديّة الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط مع السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.