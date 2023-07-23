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تزامناً مع إعلان النتائج.. تعذر الدخول إلى موقع القبول الموحد بجامعة أم القرى
81 ألف طلب تمّ استقبالها وزار المنصة قرابة 134 ألف شخص
تسبّب الإقبال على موقع القبول الموحّد بجامعة أم القرى في تعذر دخول الراغبين في الاطلاع على نتائج القبول لدى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة تزامناً مع إعلان موعد النتائج اليوم الساعة 12 ظهراً.
وأوضحت جامعة أم القرى عن استقبالها 81,000 طلب على منصة القبول الموحد "تميُّز"، كما زار المنصة ما يقارب 134,000 زائر، وبلغ مدة تقديم الطلب على برامج البكالوريوس والدبلوم ما يقارب 4:06 دقيقة.