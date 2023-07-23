تزامناً مع إعلان النتائج.. تعذر الدخول إلى موقع القبول الموحد بجامعة أم القرى

تسبّب الإقبال على موقع القبول الموحّد بجامعة أم القرى في تعذر دخول الراغبين في الاطلاع على نتائج القبول لدى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة تزامناً مع إعلان موعد النتائج اليوم الساعة 12 ظهراً.