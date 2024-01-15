"الحج": نجاحات كبرى ومشاريع حيوية للهيئة العامة للطرق خلال عامها الأول

ونجحت الهيئة خلال عامها الأول في تدشين 2400 كم مسار في مختلف مناطق المملكة لتعزيز الترابط بين المدن وتسهيل حركة التنقل بينها، كما نفذت الهيئة عديداً من أعمال السلامة على الطرق، مثل أعمال الكشط وإعادة السفلتة لأكثر من 2600 كم وإزالة الكثبان الرملية بقرابة 11 مليون م3 مع صيانة الحواجز لأكثر من 50 ألف م طولي، وغيرها من المشروعات.