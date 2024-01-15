"الحج": نجاحات كبرى ومشاريع حيوية للهيئة العامة للطرق خلال عامها الأول

وصفت وزارة الحج والعمرة، المشاريع التي قامت الهيئة العامة للطرق بتنفيذها في عامها الأول بعد انطلاقها 2023 بأنها مجموعة من النجاحات الكبرى والمشاريع الحيوية، باستخدام تقنيات حديثة لتعزيز جودة وسلامة الطرق المؤدية للمشاعر المقدّسة، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وتفاعلت الوزارة مع فيديو الهيئة الذي استعرضت من خلاله منجزات العام الأول لها باعتماد إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد عام 2021.
ونجحت الهيئة خلال عامها الأول في تدشين 2400 كم مسار في مختلف مناطق المملكة لتعزيز الترابط بين المدن وتسهيل حركة التنقل بينها، كما نفذت الهيئة عديداً من أعمال السلامة على الطرق، مثل أعمال الكشط وإعادة السفلتة لأكثر من 2600 كم وإزالة الكثبان الرملية بقرابة 11 مليون م3 مع صيانة الحواجز لأكثر من 50 ألف م طولي، وغيرها من المشروعات.