الإطاحة بـ14 مخالفًا للبيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

ضبطت شرطة الأمن العام في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والقصيم وتبوك وحائل، (14) مخالفًا لنظام البيئة، (12) مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين السودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (12) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.