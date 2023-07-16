محليات

الجوف.. القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
الجوف.. القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبِطَ بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
مادة الإمفيتامين المخدر

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