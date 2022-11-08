إطلاق المرحلة العاشرة من حملة "أرض القصيم خضراء" بالبدائع

واطلع الجميع على خطة استزراع حوالي 30 ألف شجرة خلال هذه المرحلة من الحملة، في عدد من المواقع بالمحافظة تشمل القطاعات الحكومية والمساجد والكليات والمدارس والمرافق العامة والمتنزهات بمحافظة البدائع؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد للتوسع في نشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.