الحاجة الفلسطينية فاطمة: الرعاية التي لقيتها في الحج أنستني الكرسي المتحرك

رغم أن الحاجة فاطمة محمود عبدالله عقبه من فلسطين كانت تتوقع أن يعيق الكرسي المتحرك وصولها إلى مواقع كثيرة في الديار المقدسة، إلا أنها فوجئت بوجود كافة التسهيلات التي تمكنها من أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.
وقالت الحاجة فاطمة، وهي إحدى المستفيدات من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: مكثت أفكر كثيرًا قبل قدومي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، في الصعوبات التي سأواجهها أثناء رحلة المناسك، والمعاناة التي سأعيشها في أكناف العاصمة المقدسة، ولكن سرعان ما فاجأني الواقع، حين وجدت نفسي أتنقل بكل سهولة ويسر بين جميع المرافق المهيأة لي دون مساعدة من أحد، فكافة الخدمات التي تعينني على أداء الفريضة متوفرة سواء في المسجد الحرام، أو مقر إقامتي، أو حتى في المشاعر المقدسة.
وعن مشاعرها التي تعيشها في رحلة مناسك الحج، أضافت: إنها أجمل لحظات في عمري وأروع محطات حياتي.
وأشارت إلى أنها تنعم بهذه المشاعر في ظل الخدمات المتكاملة التي تراعي ظروف ذوي الهمم، وتساهم في تيسير أداء الحج.
وتقدمّت بشكر خاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الاستضافة غير المستغربة، وسألت الله أن يديم عليه الصحة والعافية.