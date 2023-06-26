الحاجة الفلسطينية فاطمة: الرعاية التي لقيتها في الحج أنستني الكرسي المتحرك

وقالت الحاجة فاطمة، وهي إحدى المستفيدات من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: مكثت أفكر كثيرًا قبل قدومي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، في الصعوبات التي سأواجهها أثناء رحلة المناسك، والمعاناة التي سأعيشها في أكناف العاصمة المقدسة، ولكن سرعان ما فاجأني الواقع، حين وجدت نفسي أتنقل بكل سهولة ويسر بين جميع المرافق المهيأة لي دون مساعدة من أحد، فكافة الخدمات التي تعينني على أداء الفريضة متوفرة سواء في المسجد الحرام، أو مقر إقامتي، أو حتى في المشاعر المقدسة.