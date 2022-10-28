القيادة تهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قِبل البرلمان

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة محمد شياع السوداني؛ رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قِبل البرلمان.