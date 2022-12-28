"الجازع": أمطار جدة تبدأ غدًا وتصاحبها عملية ملء الدلو وتفريغه وتستمر 5 أيام

كشف خبير الطقس والتغيرات المناخية الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع أن خرائط النماذج العددية تشير عن توفر حالة مطرية على طول الساحل الغربي خاصةً الأوسط والجنوبي منه؛ حيث ينشط منخفض السودان على طول الساحل مع وجود مرتفع جوي على جنوب شرق السعودية، مما يساعد على التكوّن السحابي لعدة أيام مشابهًا لمثل ما حدث في عام 1996م، وهو ما يسمى في الأرصاد (تقابل جبهي).
وقال "الجازع": إن الحالة سوف تبدأ ظهر غدًا الخميس وتستمر لمدة 5 أيام تبدأ بالمرتفعات الجبلية الطائف والباحة وشمال عسير، ثم تتوسع في المساء على الساحل، وتبدأ في جدة من مساء الخميس، وسوف تصاحب بعملية (ملء الدلو وتفريغه) للحالات؛ بحيث تشتدّ الحالة المطرية من يوم إلى يوم، وتختلف ويمتد هذا التأثير إلى جنوب المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية بأمطار ديمية تستمر لعدة أيام، ويصاحب ذلك جريان الأودية، وتنعم المرتفعات والمدن الصحراوية في ساعات الليل والصباح الباكر بتكوّن الضباب على الطرقات.
وحذر "الجازع" من طريق أبها- الطائف؛ حيث تصل الرؤية إلى شبه انعدام، وهذه السحب تصحب بزوابع رعدية ورياح هابطة تثير الأتربة في بعض المناطق.