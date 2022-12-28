"الجازع": أمطار جدة تبدأ غدًا وتصاحبها عملية ملء الدلو وتفريغه وتستمر 5 أيام

وقال "الجازع": إن الحالة سوف تبدأ ظهر غدًا الخميس وتستمر لمدة 5 أيام تبدأ بالمرتفعات الجبلية الطائف والباحة وشمال عسير، ثم تتوسع في المساء على الساحل، وتبدأ في جدة من مساء الخميس، وسوف تصاحب بعملية (ملء الدلو وتفريغه) للحالات؛ بحيث تشتدّ الحالة المطرية من يوم إلى يوم، وتختلف ويمتد هذا التأثير إلى جنوب المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية بأمطار ديمية تستمر لعدة أيام، ويصاحب ذلك جريان الأودية، وتنعم المرتفعات والمدن الصحراوية في ساعات الليل والصباح الباكر بتكوّن الضباب على الطرقات.