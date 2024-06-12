رئيس جامعة الملك خالد المكلف يدشّن منصات رقمية جديدة

وقال "القحطاني: إن رؤية العمادة تركز على بناء مستقبل رقمي متكامل يتيح للجميع الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن هذه الخطوة هي استمرار للعديد من الخدمات المطورة مؤخرًا لخدمة العملية التعليمية والبحثية والإدارية، ومواصلة لمسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها العمادة.