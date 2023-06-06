صرع وآلام.. "جراحة الـ5 ساعات" تنقذ مريضة بالطائف من ورم بالدماغ

وبيّنت الوزارة أن الفريق الطبي المعالج للحالة قدّم خطة علاجية جراحية عاجلة للمريضة باستخدام تقنية المجهر الدقيق لإزالة الصفائح العظمية، وفتح غشاء الأم الجافية حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس، ومن ثم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للدماغ، تكللت بالنجاح ليتم بعدها متابعة الحالة في قسم العناية المركزة من قِبَل الأطباء والفِرَق التمريضية لحين استقرار الحالة.