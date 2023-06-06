صرع وآلام.. "جراحة الـ5 ساعات" تنقذ مريضة بالطائف من ورم بالدماغ

تَمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب في محافظة الطائف، من استئصال ورم حميد من دماغ مريضة في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأكدت "الصحة"، أن الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي استقبل حالة لمريضة تُعاني من نوبات صرع وآلام وصداع مستمر، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تَبَين وجود ورم في الفص الأيمن الصدغي للدماغ؛ مما استوجب على الفور قرارًا طبيًّا باستئصاله.
وبيّنت الوزارة أن الفريق الطبي المعالج للحالة قدّم خطة علاجية جراحية عاجلة للمريضة باستخدام تقنية المجهر الدقيق لإزالة الصفائح العظمية، وفتح غشاء الأم الجافية حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس، ومن ثم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للدماغ، تكللت بالنجاح ليتم بعدها متابعة الحالة في قسم العناية المركزة من قِبَل الأطباء والفِرَق التمريضية لحين استقرار الحالة.
وأشارت "الصحة" إلى أن المريضة خضعت لبرنامج علاجي مكثف حتى استطاعت -ولله الحمد- السير على قدميها دون مضاعفات ليتم استكمال المرحلة العلاجية والتأهيلية ومتابعة الحالة عبر العيادات الخارجية للاطمئنان على وضع الدماغ بعد العملية.
يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أجرى 42 عملية تخصصية في المخ والأعصاب خلال الربع الأول من العام الجاري؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادات المخ والأعصاب 2232 مراجعًا.