الموسم الثاني لمعرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي ينطلق الأسبوع القادم

برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة تستضيف العاصمة الرياض الدورة الثانية لمعرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي يوم الاثنين القادم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بدعم من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) والشركة الوطنية للخدمات الزراعية .
ويهدف المعرض الأول من نوعه إلى تكوين منصة سنوية يتم من خلالها تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة، إضافة إلى توعية القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في هذ القطاع كما يهدف إلى إبراز أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع وتفعيل ثقافة العمل التطوعي في هذا المجال .
ويشارك بالمعرض أكثر من ١٠٠ جهة محلية ودولية متخصصة في قطاع الطب البيطري والحيوانات الأليفة تشمل عيادات بيطرية وشركات متخصصة بأغذية الحيوانات الأليفة ومتاجر بيع مستلزماتها وفنادق ومراكز تجميل خاصة بها ومصنعي اللقاحات البيطرية وجمعيات خيرية للرفق بالحيوان.
وسيشهد المعرض عددًا من الفعاليّات المتنوعة كمسابقة اليفي في حياتي وركن تبني ولا تشتري الذي تشرف عليه جمعية رحمة، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية والتشجيع على تبني الحيوانات الأليفة وتربيتها بشكل جيد، كما سيشتمل المعرض على ركن الببغاوات الناطقة وركن آخر لسيارة خدمات عناية متنقلة للحيوانات الأليفة، وسيستمتع زوار المعرض بجدارية رائعة تُعنى بعلاقة الحيوان بالإنسان لمجموعة من الفنانين التشكيليين .
وسيتضمن المعرض عددًا من ورش العمل والمحاضرات المختصة في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة .
يُذكر أن المعرض سيفتح أبوابه للزوار من الرابعه عصرًا وحتى العاشرة مساءً لمدة ثلاثة أيام .