الموسم الثاني لمعرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي ينطلق الأسبوع القادم

وسيشهد المعرض عددًا من الفعاليّات المتنوعة كمسابقة اليفي في حياتي وركن تبني ولا تشتري الذي تشرف عليه جمعية رحمة، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية والتشجيع على تبني الحيوانات الأليفة وتربيتها بشكل جيد، كما سيشتمل المعرض على ركن الببغاوات الناطقة وركن آخر لسيارة خدمات عناية متنقلة للحيوانات الأليفة، وسيستمتع زوار المعرض بجدارية رائعة تُعنى بعلاقة الحيوان بالإنسان لمجموعة من الفنانين التشكيليين .