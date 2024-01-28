الأجواء مناسبة للكشتة.. "الحصيني": أمطار بالشمال وطريف تسجل درجتين فجراً

قال الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أجواء فجر اليوم باردة على مناطق المملكة، والسماء غائمة جزئياً على الوسطى والشرقية ووسط الغربية والجنوبية من المملكة
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن محافظة جدة سجّلت فجر اليوم الأحد 19 درجة مئوية، لأول مرة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام، وأقل درجة حرارة سُجلت فجر اليوم كانت درجتين مئويتين في طريف، وأعلى درجة حرارة في جازان 25 درجة مئوية، والرياض والمدينة المنوّرة وأبها 12 درجة، والدمام 13 مئوية.
وأضاف: "نحن في اجازة مطولة للطلاب والطالبات والأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق"، مشيراً إلى أن "مَن يبقى في الليل يحتاج إلى ملابس ثقيلة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية".
وتابع: "الرياح معظمها من خفيفة الى متوسطة لكن الساحل الأوسط من البحر الاحمر متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وكذلك جنوبي الشرقية والوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة تمتد نواحي أجزاء من الامارات، إلا أن يصرفها الله".
وأردف: "متوقع اليوم أمطار خفيفة ومتفرقة على أقصى شمال المملكة تمتد إلى أجزاء من الإمارات وعُمان".