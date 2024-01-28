الأجواء مناسبة للكشتة.. "الحصيني": أمطار بالشمال وطريف تسجل درجتين فجراً

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن محافظة جدة سجّلت فجر اليوم الأحد 19 درجة مئوية، لأول مرة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام، وأقل درجة حرارة سُجلت فجر اليوم كانت درجتين مئويتين في طريف، وأعلى درجة حرارة في جازان 25 درجة مئوية، والرياض والمدينة المنوّرة وأبها 12 درجة، والدمام 13 مئوية.