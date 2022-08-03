سفير المملكة لدى باكستان يشارك في مؤتمر تعظيم الحرمين بإسلام آباد

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، في المؤتمر الذي عقده المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين، اليوم في العاصمة إسلام آباد، بحضور رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، ووزير الشؤون الدينية مفتي عبدالشكور، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.