"التجارة": نمو سجلات وكالات السفر والسياحة 23% بنهاية الربع الثاني من 2023م

وتَصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1844 سجلًّا، تلتها مكة المكرمة 1755، ثم الشرقية 797، ورابعًا المدينة المنورة 349 سجلًّا، ثم القصيم 200.