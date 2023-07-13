وزارة التجارة
وزارة التجارة
محليات

"التجارة": نمو سجلات وكالات السفر والسياحة 23% بنهاية الربع الثاني من 2023م

بواقع 5467 سجلًّا مقابل 4431 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات وكالات السفر والسياحة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 23%.

وبلغ عدد السجلات للأمن السيبراني في الربع الثاني من العام الجاري، 5467 سجلًّا، مقابل 4431 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م.

وتَصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1844 سجلًّا، تلتها مكة المكرمة 1755، ثم الشرقية 797، ورابعًا المدينة المنورة 349 سجلًّا، ثم القصيم 200.

وزارة التجارة

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