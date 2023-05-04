الشرقية.. 6 مواطنين في قبضة "مكافحة المخدرات" بعد ترويجهم 126 ألف قرص "أمفيتامين"

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (6) مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.