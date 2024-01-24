"إغاثي الملك سلمان" و"الخارجية" يبحثان الجهود والمساعدات الإنسانية المقدمة من المركز للشعب الفلسطيني في غزة

وأعرب عن أمله في أن تحقق الورشة النتائج المرجوة منها بالاطلاع على ما وصلنا إليه من منجزات وإظهار أبرز التحديات التي تعترض طريقنا لدعم العمل الإنساني في قطاع غزة، بما يعزز المكانة الدولية الإنسانية الرفيعة للمملكة العربية السعودية.

من جانبه، شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى فلسطين نايف السديري، القائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة لتنظيم هذه الورشة المهمة، مشيرًا إلى أن المركز يحظى بتقدير واسع من المنظمات الدولية ويعد قوة ناعمة للدبلوماسية السعودية، مشيدًا بالتدخلات الفاعلة للمركز وأدائه المميز في مختلف الدول التي عانت من الأزمات الإنسانية مؤخرًا مثل اليمن وأوكرانيا وسوريا وتركيا وغيرها، مفيدًا بأن المركز أبلى بلاء حسنًا في مساعدة المتضررين في قطاع غزة، مبينًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تصب دائمًا في خدمة العمل الإنساني.