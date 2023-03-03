هذه أفضل ١٠ مستشفيات في السعودية لعام ٢٠٢٣

جاءت مستشفيات دولتين عربيتين فقط في تصنيف أفضل المستشفيات في العالم لعام 2023، وفقاً لتصنيف مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وكشف التصنيف أن أفضل المستشفيات تقع في ٢٨ دولة في العالم، من بينها السعودية والامارات، واحتلت المستشفيات الأمريكية المراكز الثلاثة الأولى من بين ٢٥٠ مستشفى عالمياً.
وتم اختيار البلدان بناءً على عوامل متعدّدة للمقارنة، مثل: مستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع وحجم السكان وعدد المستشفيات وتوافر البيانات، وتمّت دعوة أكثر من ٨٠ ألف خبير طبي للمشاركة في الاستطلاع عبر الإنترنت.
كما ركّز الاستطلاع على تجربة المريض ومقاييس جودة المستشفى، مثل بيانات جودة العلاج وإجراءات النظافة.
تمّ جمع مقاييس الجودة من مجموعة متنوّعة من المصادر العامة لمعظم البلدان؛ تختلف مقاييس الجودة بين الدول.
ومن الأمثلة على البيانات المضمّنة بيانات عن جودة الرعاية لعلاجات محدّدة، وبيانات عن تدابير النظافة وسلامة المرضى، وبيانات عن عدد المرضى لكل طبيب ولكل ممرضة، إلى جانب بيانات طبية أخرى.
وضم التصنيف ٣٤ مستشفى في المملكة وهذه أفضل ١٠ مستشفيات سعودية لعام ٢٠٢٣:
١-مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث - الرياض.
٢-مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني)- الرياض.
٣- مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية- مكة المكرّمة.
٤- مدينة الملك فهد الطبية- الرياض.
٥- مدينة الملك سعود الطبية- الرياض.
٦- مستشفى الدكتور سليمان فقيه - جدة.
٧- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية - الرياض.
٨- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - جدة.
٩- مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - المنطقة الشرقية.
١٠- مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني) - جدة.