هذه أفضل ١٠ مستشفيات في السعودية لعام ٢٠٢٣

ومن الأمثلة على البيانات المضمّنة بيانات عن جودة الرعاية لعلاجات محدّدة، وبيانات عن تدابير النظافة وسلامة المرضى، وبيانات عن عدد المرضى لكل طبيب ولكل ممرضة، إلى جانب بيانات طبية أخرى.