الغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.. ضبط 31 مخالفاً لتلويثهم البيئة في مكة المكرّمة

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (22) مقيمًا مخالفًا لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، و(5) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية الهندية، ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية النيجيرية، ومقيمان مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.