اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة التخدير والتنفس تُوافق على مقترحات "هيئة الغذاء"

وقبلت اللجنة بعد المناقشة العلمية والفنية المرئيات والمقترحات المقدمة من وفد الهيئة؛ عديداً منها أبرزها إدراج متطلبات إجراء الدراسات السريرية في مرحلتَي ما قبل التسويق وما بعد التسويق لأنظمة الإمداد الطبي (Medical Supply Systems)، وتعديل مسمى وطريقة اختبار مقاومة الضغط الداخلي وعدم التمزق لأكياس التخدير، ومراعاة القواميس والمعاجم الطبية في تحديد عناصر المعلومات التعريفية والمصطلحات الطبية المستخدمة في شاشات العرض لأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير والإنعاش.