الأولى عالميًا.. إطلاق الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى بالمملكة

أعلنت هيئة الموسيقى عن إطلاق الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى كأول أكاديمية افتراضية للموسيقى عالميًا، متاحة للطلاب في جميع أنحاء المملكة والعالم؛ للتدريب على الآلات العربية والغربية عبر منهجيات تعلّم مختلفة.