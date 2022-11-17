"إغاثي الملك سلمان" يسلّم أدوية وأجهزة طبية لجمعية السكري الباكستانية

وقدّم الأمين العام لجمعية السكري الباكستانية الدكتور عبدالباسط محمد عاشقين، شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم والمساندة الطبية للمرضى المحتاجين في باكستان، موضحًا أن هذه المساعدة جاءت في الوقت المناسب؛ حيث يعاني أكثر من ربع سكان باكستان من مرض السكري.