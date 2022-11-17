"إغاثي الملك سلمان" يسلّم أدوية وأجهزة طبية لجمعية السكري الباكستانية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم أدوية وأجهزة متنوعة لجمعية السكري بمدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.160 فردًا.
ووفّر المركز 8 أجهزة مختلفة لفحص عينات الدم، وتجهيز عيادة فحص قدم السكري بسريرين للفحص، وجهاز تعقيم للأدوات الجراحية وجهاز دوبلر لفحص الأوعية الدموية، وآخر لفحص الأعصاب، فضلًا عن تسليم 318 أداة جراحية مختلفة للفحص وعلاج القدم المصابة بالسكري.
وشملت المساعدات الطبية المقدمة أنواعًا مختلفة من عبوات الإنسولين للمرضى بعدد "7890" عبوة، و1.620 عبوة أدوية مختلفة لمرضى السكري.
وقدّم الأمين العام لجمعية السكري الباكستانية الدكتور عبدالباسط محمد عاشقين، شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم والمساندة الطبية للمرضى المحتاجين في باكستان، موضحًا أن هذه المساعدة جاءت في الوقت المناسب؛ حيث يعاني أكثر من ربع سكان باكستان من مرض السكري.
تأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفّذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، في منطقة عدادو بمحافظة جلجدو التابعة لولاية جلمدج بجمهورية الصومال الفيدرالية؛ 700 سلة غذائية استفاد منها 4.200 شخص من النازحين والمتضررين من الجفاف.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي دشّنه المركز مؤخرًا في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 265 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 265 أسرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسدّ الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزّع المركز، أمس، في محافظتي الزرقاء وجرش 1.319 قسيمة شرائية تتيح للمستفيد شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد منها 1.319 أسرة من الأسر السورية اللاجئة، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
جاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.