نجاح تمرين "رصد 2" لرفع جاهزية المشاعر المقدسة عند ارتفاع الحرارة

نفّذ التمرين المركز الوطني للأرصاد، بغرفة العمليات في "منى"، بالتعاون مع مركز العمليات الموحد "911" بمنطقة مكة المكرمة، ومركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني، وجاء ضمن خطة زمنية محددة؛ لتقييم واختبار خطة طوارئ أعمال الحج؛ إدراكًا لأهمية استمرارية الأعمال في حالة الظروف الجوية الطارئة.