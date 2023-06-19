نجاح تمرين "رصد 2" لرفع جاهزية المشاعر المقدسة عند ارتفاع الحرارة

حقق تمرين "رصد 2" لرفع الجاهزية في حالة الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، نجاحًا بلغت نسبته 90%.
نفّذ التمرين المركز الوطني للأرصاد، بغرفة العمليات في "منى"، بالتعاون مع مركز العمليات الموحد "911" بمنطقة مكة المكرمة، ومركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني، وجاء ضمن خطة زمنية محددة؛ لتقييم واختبار خطة طوارئ أعمال الحج؛ إدراكًا لأهمية استمرارية الأعمال في حالة الظروف الجوية الطارئة.
وقال مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمركز محمد فؤاد البكري: إن التمرين شمل مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ والمخرجات، واستهدف حالات الظواهر الجوية الشديدة المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج؛ للتأكد من فعالية خطة الطوارئ لأعمال الحج لهذا العام وسرعة التنفيذ.
كما استهدف التمرين اختبار أنظمة رفع الجاهزية البديلة ومدى فاعليتها، وآلية الإنذار المبكر وتمرير الحالة الجوية للجهات ذات العلاقة ومدى استجابتها، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات خلال إدارة الطوارئ، ورفع الجاهزية والقدرات والممكنات في موسم الحج.