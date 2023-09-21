"فيصل بن فرحان "يرأس الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن

وألقى وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أكد فيها على أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات المشتركة التي تحتّم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعّال، ولكن لن يتم تحقيق تقدّمٍ في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكّن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.