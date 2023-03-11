حسام بن سعود: يوم العلَم هو احتفاء برمز وحدة المملكة ودلالة تلاحمها

وقال الأمير "حسام": إن العلَم يمثل شاهدًا على ما تَحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون؛ ليصبح رايةً للعز شامخة، وليكون هذا التاريخ الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلَم بشكله الذي نراه اليوم ذكرى وطنية غالية؛ تعطي قيمة تاريخية للعلم الوطني، وما يحمله من دلالات القوة والسيادة لهذا الوطن، والتأكيد على معاني التوحيد والوحدة.