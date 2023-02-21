فعاليات منوعة وعروض أدائية وصقور تُحلّق بسماء "إثراء" احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

ويحتفي المركز بالتاريخ السعودي عبر تقديم فيلم "وُلد ملكًا" الذي يكشف عن سفر الأمير فيصل عبر بحرين وحضارتين وثقافتين ومملكتين في مهمة دبلوماسية غيّرت التاريخ، وصقلت شخصية الملك المستقبلي؛ فيما يعرض فيلم "ديار حسمى" عددًا من التجارب والعادات والتقاليد البطولية التي تمتاز بها حياة البدو في شمال شبه الجزيرة العربية؛ على سبيل إبراز الهوية الوطنية الفريدة، وإحياء التاريخ منذ تأسيس المملكة، مع العديد من التحديات والقصص والروايات التي ستقام داخل متحف الطفل ومكتبة إثراء، ويصاحب ذلك فعالية "صوت لا ينقطع"؛ في حين ستجمع أنشطة أخرى بين الفن المعاصر وحرفة حياكة السدو؛ حيث تتيح للعائلات فرصة صنع مقتنيات تراثية بأنفسهم باستخدام عجلة صناعة السدو؛ للخروج من التجربة بالكثير من الفخر والاعتزاز برموز الأصالة والثقافة التي تنم عن الخصائص التاريخية للعديد من المناطق والمدن.