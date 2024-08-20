15 سبتمبر الموعد النهائي لعروض بناء محطات منصة نفطية سياحية

ووفقًا لموقع "Meed" الاقتصادي، سيكون الموقع على بُعد 40 كيلومترًا من الساحل، وسيوفر المشروع مجموعة من عروض الضيافة وتجارب الرياضات المائية، بما في ذلك ثلاثة فنادق بـ800 غرفة و11 مطعمًا، ومرسىً بحريًّا بـ50 رصيفًا، وحديقة ألعاب ومرافق أخرى مرتبطة، بما في ذلك: (حمامات سباحة، وزلاجات مائية، وألعاب قوة، وعجلة دوارة، وغواصات، ومرافق كارتينج، والقفز بالحبال، وجت سكي، وزيب لاين (الانزلاق باستخدام الحبال) والغوص).