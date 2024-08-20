15 سبتمبر الموعد النهائي لعروض بناء محطات منصة نفطية سياحية

حددت شركة تطوير منتزه النفط (OPDC) المطورة لمشروع (THE RIG)، يوم 15 سبتمبر المقبل، موعدًا نهائيًّا لتقديم العروض لبناء محطات مشروع "ذا ريغ" الذي يُعَد أول وجهة سياحية في العالم على منصة بحرية مستوحى طرازها وتصميمها من منصات النفط البحرية.
ومن المقرر إنشاء محطتين بريتين في الدمام والجبيل، ويتضمن نطاق كل موقع بناء مبنى محطة مع مرسى بري، ومرافق وقوف للسيارات، ومهبطًا للطائرات العمودية، وسيتم بناء المحطة البرية في الدمام على مساحة تبلغ 12.920 مترًا مربعًا.
بينما ستكون المحطة في الجبيل بمساحة بنائية تبلغ 10.924 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى التطوير البحري، ويتكون المشروع بشكل عام من ثمانية مكونات تشمل ثلاثة منصات بحرية، ومرسى بحريًا مشتركًا، ومحطتين بريتين، وشبكة كابلات تحتية وفناءً انتقاليًّا، وسيكون الريغ منصة نفطية مثبتة في الخليج، بمساحة بنائية إجمالية تزيد على 300.000 متر مربع.
ووفقًا لموقع "Meed" الاقتصادي، سيكون الموقع على بُعد 40 كيلومترًا من الساحل، وسيوفر المشروع مجموعة من عروض الضيافة وتجارب الرياضات المائية، بما في ذلك ثلاثة فنادق بـ800 غرفة و11 مطعمًا، ومرسىً بحريًّا بـ50 رصيفًا، وحديقة ألعاب ومرافق أخرى مرتبطة، بما في ذلك: (حمامات سباحة، وزلاجات مائية، وألعاب قوة، وعجلة دوارة، وغواصات، ومرافق كارتينج، والقفز بالحبال، وجت سكي، وزيب لاين (الانزلاق باستخدام الحبال) والغوص).
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في عام 2021، عن مشروع "THE RIG" وهو الوجهة السياحية الأولى في العالم لسياحة المغامرات على منصة بحرية مستوحاة تصميمها من منصات النفط البحرية.