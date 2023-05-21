بخدمات نوعية متكاملة.. منظومة النقل تُكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج

وشملت الاستعدادات متابعة الهيئة العامة للطيران المدني، والتأكّد من تطبيق معايير السلامة والجودة كافة من قِبل مزوّدي الخدمة من مطارات وناقلات ومثيلاتها، فيما تتضمن الاستعدادات إشراف شركة مطارات القابضة على جاهزية الخطط التشغيلية لتنفيذ مرحلتَي وصول ومغادرة الحجاج عبر ما يقارب 7700 رحلة طيران خُصّص فيها ما يقارب 1.7 مليون مقعد لضيوف الرحمن، ستهبط في 6 مطارات من مطارات المملكة، ممثلة في: مطار الملك عبدالعزيز في جدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنوّرة، ومطار الطائف الدولي، إضافة إلى مطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.