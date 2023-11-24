"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.